Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı

Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
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Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
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Yaz sıcakları ile birlikte sineklerin de görülme oranı arttı. Bir dükkan sahibi ise sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi, bukalemun beslemeye başladı.

Bir kişi, dükkanındaki sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi sineklere karşı bukalemun beslemeye başladı.

Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşurken; sineklerin de görülme oranı arttı. Vatandaşlar, sıcaklar kadar sineklerle de mücadele etmenin yollarını arıyor.

SİNEKLERE KARŞI BUKALEMUN BESLEMEYE BAŞLADI

Bir dükkan sahibi ise sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi, bukalemun beslemeye başlarken; çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı

Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

bos isler, sineklerin kokunumu kaziyacak bukalemun. dukkanini temiz tutacaksin kapiya suzgec sinekli takacaksin yada dukkanin girisi cift kapi olacak dukkanin disarisini ilaclayacaksin. hangi devirde yasiyorsun butun imkanlar var simdi yabani gibi dukkanmi isletiyorsun . zaten bu sicakta dukkanda ne varsa erir cikolata vesaire. iceride kilimanda yoktur kesin. eskiden kilimani vardi diyeceksin. bahane cok cimriliginden. bukalemunla masrafsiz is bitmez .

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

İyi de, başından atmaya çalışacak olan bile 10 binden aşağı fiyat çekmiyor. Bu canlının fiyatı ortalama 25-45 bin arası. Ben o fiyata ömürlük sistem kurarım.

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