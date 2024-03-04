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Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek

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Seksenler ekibinin oyuncuları,3 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşları Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek. Gecenin tüm geliri ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanacak.

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncunun son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, Öztekin için 8 Mart'ta anma gecesi yapacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR ŞARKILAR SÖYLEYECEK

3 yıl önce vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Rasim Öztekin için anma töreni düzenlenecek. İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yapılacak gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanacak. Gecenin sunuculuğunu Rasim Öztekin'in son projesi Seksenler dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek.

Usta oyuncunun 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel gösterileceği gecede Aydın Sarman'ın piyanosu eşliğinde şarkılar da söylenecek. Gecede Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut 80'ler şarkılarını seslendirecek.

Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek

Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek

Seksenler ekibi, usta oyuncu Rasim Öztekin için anma gecesi düzenleyecek

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Rasim Öztekin Seksenler Televizyon Magazin Yaşam Kültür Sanat Haberler

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