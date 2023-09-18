Sazlıdere Barajında Leyleklere Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sazlıdere barajında tüfekle leylekleri vuran 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şamlar Köyü'nde göl kenarında pompalı tüfekle leyleklere ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen I.S. ve Y.G. isimli şahıslar, kullandıkları araçla birlikte kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada üzerinde dürbün takılı iki adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca ve tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek", "hayvana eziyet" suçlarından işlem başlatılarak idari para cezası kesildi. Şahısların yürütülen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL