Sancaktepe'de çıkan yangında 3 katlı binanın dış cephesinde hasar meydana geldi
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Hilal Mahallesi Vakit Sokak'taki 3 katlı binanın yanında bulunan boş plastik kasaların yanmasıyla çıkan yangın, kısa sürede binanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak binanın dış cephesinde hasar oluştu.
Sancaktepe'de çıkan yangında 3 katlı binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.
Hilal Mahallesi Vakit Sokak'taki 3 katlı binanın yanında bulunan boş plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın binanın dış cephesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu
Kaynak: AA / Yaşam