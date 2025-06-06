Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son dönemin trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimledi. 3 dakika 30 saniye boyunca küvette kalan Saadet Işıl Aksoy o anlara ilişkin görüntülerini "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notuyla paylaştı.
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son trendlerden biri olan soğuk su terapisini tecrübe etti. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca küvette kalan Aksoy o anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
"YÜZÜMDEKİ O ŞOK İFADESİ..."
Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam