Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son dönemin trendlerinden biri olan soğuk su terapisini deneyimledi. 3 dakika 30 saniye boyunca küvette kalan Saadet Işıl Aksoy o anlara ilişkin görüntülerini "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notuyla paylaştı.

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, son trendlerden biri olan soğuk su terapisini tecrübe etti. Yaklaşık 3 dakika 30 saniye boyunca küvette kalan Aksoy o anlara ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

"YÜZÜMDEKİ O ŞOK İFADESİ..."

Paylaşımına; "Yüzümdeki o şok ifadesi ve sonrasında gelen huşu" notunu düşen oyuncu, deneyimini takipçileriyle paylaştı.

Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Radar cezaları AK Parti MYK'da gündeme geldi: Rakamların üzerinden geçelim

AK Parti radar cezalarını masaya yatırdı! Üyelerden dikkat çeken öneri
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

Holding patronu iş insanı Çeşme sokaklarında böyle vuruldu
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.