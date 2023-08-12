Orta İlçe Müftülüğü Kur'an kursları yararına kermes düzenledi

Orta Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermeste müftülük personeli, Kur'an kursu öğrencileri, ilçe esnafı ve vatandaşların desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim malzemeleri satışa sunuldu. İlçe Müftüsü Erdem Dulun, kermes vesilesiyle yardımlaşma ve kaynaşma örneği sergilendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katıldı.

Orta İlçe Müftülüğünce Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

Orta Merkez Cami bahçesinde düzenlenen ve iki gün sürecek kermeste müftülük personeli, Kur'an kursu öğrencileri, ilçe esnafı ve vatandaşların desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim malzemeleri satışa sunuldu.

Kermes açılışında konuşan İlçe Müftüsü Erdem Dulun, kermes vesilesiyle personelin, öğrencilerin, esnafın güzel bir yardımlaşma ve kaynaşma örneği sergilediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katıldı.