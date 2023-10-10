Milas'ta çıkan yangın apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Milas'ta ikamet yangını

MUĞLA - Milas'ın Güneş Mahallesi, Dönence Sokak'ta meydana gelen yangın apartmanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında durmandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Evin mutfak kısmından dumanların yükseldiğini fark eden ikamet sakinleri ilk etapta yangını kendileri söndürme girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. Alevlerin kısa sürede tüm mutfak bölümünü sarması üzerine, bina sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Milas İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını apartmanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın esnasında dumandan zehirlenen bir kişi ise olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın da durumunun iyi olduğu öğrenildi.