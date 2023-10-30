Maltepe'de Yolun Karşısına Geçerken Hafif Ticari Araç Çarptı
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Yaşam Haberleri
Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, R.T. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Maltepe'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
R.T. idaresindeki 34 FZN 999 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen B.K'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam