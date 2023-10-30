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Maltepe'de Yolun Karşısına Geçerken Hafif Ticari Araç Çarptı

Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, R.T. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.