Maltepe'de kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
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Maltepe'de Fındıklı Mahallesi mesire alanında meydana gelen kaza sonucu, kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi ve iki kişi yaralandı. Sürücü kurtulurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de kum yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Fındıklı Mahallesi mesire alanında Yaşar D. idaresindeki 42 DGL 52 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, damperini kaldırıp kumu boşalttığı sırada yan tarafa devrildi.
Sürücü, araçtan atlayarak kurtulurken kamyonda bulunan Samet Ş. ve Görkem D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Yaşam