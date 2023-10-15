Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı ve 9 kişi yaralandı. Kazada 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi: 2'si ağır 9 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 ANA 871 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 07 HSS 62 plakalı otomobile çarptı. İki aracın birbirine girdiği noktada 34 EMT 219 plakalı bir diğer araç ise önce kaza yapan iki otomobile, ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazaya karışan araçlardaki toplam 9 kişinin ikisinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.