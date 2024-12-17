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Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı

Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı
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58 yaşındaki Emel Örün, çocuk felci geçirdikten sonra hayatını zorluklarla sürdürmeye devam etti. 58 yaşındaki Örün, çocuk felci geçirdiğinden beri yüzde 63 engelli. Antalya'da yaşayan Örün, engelli parasıyla bir dükkan tutup eve çevirdi. Ne var ki kirayı öderken yaptığı bir hata başını yaktı. Şimdi mahkeme kararıyla kendisine evden çıkması için 10 gün süre verildi.

Kira ödeme işleminde tek bir hatası pahalıya patladı, parayı elden verdiğini ispatlayamayınca hayatı karardı.

Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı

6 AYLIKKEN ÇOCUK FELCİ GEÇİRDİ

Almanya'da dünyaya gelen 58 yaşındaki Emel Örün, henüz 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Sol bacağında sıkıntı yaşayan yüzde 63 engelli Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı ve burada iş hayatına atıldı. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, eşiyle ayrılmalarının ardından tek başına yaşamaya başladı, 20 yıl önce de Antalya'ya yerleşti. Burada aldığı engelli parasına ilaveten çiçekten taçlar yapıp satarak geçimini sürdürmeye çalışan Emel Örün'ün, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağında kırıklar oluştu ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Örün, gelirinin düşük olmasından dolayı ev yerine dükkan kiralayarak yaşamını sürdürmeye devam etti. Çalışamayan azimli kadına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve çevredeki komşuları mobilya, beyaz eşya gibi yardımlarda bulundu. Örün, daha önceden birikmiş parası ve yardımlarla kiraladığı dükkanı eve çevirdi.

Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı

10 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLECEK

Yaklaşık 8 yıldır aynı yerde oturduğunu ifade eden Emel Örün, son olarak dükkan için kira ödenmediğine yönelik tahliye kararına itiraz etti. Ödenmediği tebliğ edilen kiranın bir kısmını senet ve elden, bazı kısımlarını da banka yoluyla yolladığını savunan Örün, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise tahliye kararını onadı. 10 gün süre verildiğini ve evinden çıkacağını belirten Örün, eşyalarını toplamaya başladı.

Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı

"BİR YUVAM OLSUN İSTİYORUM"

Tahliye için son derece üzgün olduğunu dile getiren Örün, şunları söyledi: İnanılmaz derecede üzgünüm. O kadar zor durumda kaldım ki, yaklaşık 1 yıldır bu üzüntü ve stresi çekiyorum. Engelli olarak burada yıllardır zor şartlar altında yaşıyordum. Ben de isterim normal güzel bir evde yaşamak. Çaresizlikten dolayı burada yaşamak zorunda kaldım ve tahliye ediliyorum. Yeni bir yıla giriyoruz. Böyle evsiz, sokakta kalmak çok üzücü bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben de bir yuvam olsun istiyorum. Normal sağlıklı insanlar gibi yaşamak istiyorum, biz engelliyiz diye bunu yaşamaya hakkımız yok mu? Dayanılabilir, katlanılabilir bir durum değil. Biliyorum benim gibi zor durumda insanlar da var. Rica ediyorum sahip çıkılsın. Yeni yılda benim de sizler gibi sağlıklı yaşayabileceğim bir ev ortamı olsun."

Kira öderken yaptığı hata pahalıya patladı, ispatlayamayınca hayatı karardı

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Örün'ün Avukatı Mümtaz Sami Özok, müvekkilinin 2016 yılında yaşadığı yeri kiraladığını ve emlakçı sıfatıyla burayı kiraya veren kişinin sözleşmeye IBAN yazmadığını ve ödemeyi elden aldığını ileri sürerek, "Son zamanlarda da kira yükselişleri sonrası buranın kirası 4 kat arttırılıyor. Müvekkilim de bunu ödeyemeyeceğini söyleyince bu kez avukatı vasıtasıyla geriye dönük 5 yıllık kira alacağı talebiyle tahliye talep ediyor. Biz buna elden alındığına ve makbuz verilmediğine dair itiraz ettik. Kiranın da 5 yıl alınmaması ve sonrasında tahliye başvurulması hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledik. 5 yıl içinde kira ödenmediyse bu tahliyeye gidilirdi, neden şu anda gidiliyor. Maalesef bunu anlatamadık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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