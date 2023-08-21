Kartal'da yokuştan çıkarken kayarak devrilen kamyondaki 1 kişi yaralandı
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Hürriyet Mahallesi Sadegül Sokak'ta yokuşta ilerleyen gıda yüklü kamyon, aşağıya kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Devrilen kamyondaki 2 kişi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyondaki Mahsun S'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.
Kartal'da yokuştan çıkarken kayarak devrilen gıda yüklü kamyondaki 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Sadegül Sokak'ta yokuşta ilerleyen Cemalettin Ş. idaresindeki 34 EY 3630 plakalı gıda yüklü kamyon, aşağıya kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Devrilen kamyondaki 2 kişi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyondaki Mahsun S'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.