Kartal'da yokuştan çıkarken kayarak devrilen kamyondaki 1 kişi yaralandı

Hürriyet Mahallesi Sadegül Sokak'ta yokuşta ilerleyen gıda yüklü kamyon, aşağıya kayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Devrilen kamyondaki 2 kişi, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyondaki Mahsun S'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması devam ediyor.