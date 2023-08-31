Kartal'da 10 Dönümlük Otluk Alanında Yangın Söndürüldü

Kartal'da bulunan yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sonucunda bazı ağaçlar da zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.