Kartal'da 10 Dönümlük Otluk Alanında Yangın Söndürüldü
Kartal'da bulunan yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sonucunda bazı ağaçlar da zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kartal'da, yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Çapraz Sokak'ta bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bazı ağaçların da bulunduğu alandaki yangını söndürdü.
Yaklaşık 10 dönümlük otluk alanda etkili olduğu öğrenilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.