Karadeniz Ereğli Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım Etkinlikleri Düzenliyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 16-19 Eylül günlerinde sürdürülebilir kentsel ulaşım yöntemleri ile farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

2002 yılından bu yana her yıl 16-22 Eylül günleri arasında farklı ülkelerde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Kdz. Ereğli Belediyesi ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde etkinlikler gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda toplu taşıma, bisiklet kullanımı, yürüyüş, paylaşımlı taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerine odaklanarak trafiği azaltmayı, hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltma konularında bilgilerin paylaşılacağı etkinlik, 16 Eylül Cumartesi saat 10.30'da ofis yolundan bisiklet turu ile başlayacak ve 15.00'e kadar farklı etkinliklerle devam edecek.

Pazar günü yine bisiklet turu ve trekking etkinliğinin yer aldığı program kapsamında Pazartesi ve Salı günü ise Merih Şuğle Ortaokulu'nda bisiklet sürme farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin teması "Şehrini Keşfet" sloganıyla "Gelecek Enerjini Koru / Save Energy" olacak.