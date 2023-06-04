Kafkas Üniversitesi'nde 745 yaralı yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

KARS Kafkas Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar yaralı 745 hayvan, tedavileri yapılarak doğal ortamlarına salındı.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Kafkas Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan ortak protokol kapsamında 2016 yılında hayata geçirildi. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bin 600 metrekaresi kapalı, toplam 14 bin metrekare alana kurulan idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan merkezde, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan bozayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları gibi birçok yabani hayvan tedavi ediliyor. Merkezde ayrıca, yabani hayvanların kurtarılması, öksüz kalmış yabani hayvanların büyütülmesi, hayvanların rehabilitasyonu ve doğaya tekrar kazandırılması da sağlanıyor. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde bugüne kadar tedavileri yapılan 745 yabani hayvan yeniden doğaya salındı.

Bu arada Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde vatandaşlar tarafından bulunan 3 kurt yavrusu merkezde bakıma alındı. Biberonla beslenen yavrularla ilgili bilgi veren Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Burak Büyükbaki de "Geldiklerinde henüz daha 1 haftalıktılar. Yavru bakımı çok uzun ve zor bir süreç. Belli periyotlarla hayvan türüne uygun beslemeler gerekiyor, bu süre zarfında sabır ve dikkatli olunması gerekiyor. Gözleri kapalı olan ve tamamen ebeveyne bağlı durumda olan kurtlar şu an yaklaşık 25 günlük boyuttadırlar. Genel durumları gayet iyi, beslenme, bakım ve tedavi süreçleri devam ediyor. Fakat bu süreçte insanlara çok alıştığı için böyle bir dezavantajımız oluyor ve tekrar doğaya dönmeyecek bu hayvanlar. Hayvanat bahçeleri ile iletişime geçilip hangi hayvanat bahçesi uygun ise oraya transferini sağlayacağız" dedi.