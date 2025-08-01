İstanbul Havalimanı'nda İşitme Engelliler için Dijital Ekran Uygulaması

İstanbul Havalimanı'nda İşitme Engelliler için Dijital Ekran Uygulaması
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İstanbul Havalimanı'nda işitme engelli bireylerin cuma hutbesini anlamaları için mescitlere dijital ekran kuruldu. Bu ekranlardan hutbe işaret diliyle anlatılarak erişilebilir ibadete katkı sağlanıyor.

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, işitme engelli yolcu ve personelin cuma hutbesini anlayabilmesi mescitte kurdukları dijital ekranlardan hutbesi işaret diliyle anlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, işitme engelli bireylerin cuma hutbesini anlayabilmeleri için mescitlere dijital ekran kuruldu. Kurulan bu ekranlardan hutbe işaret diliyle anlatıldı. Havalimanında görev yapan farklı firmalara mensup işitme engelli çalışanlar ve yolcular uygulamayı memnuniyetle karşıladılar. Erişilebilir ibadete katkı sunmayı amaçlayan bu uygulama, işaret dili desteğiyle engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımına da imkan sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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