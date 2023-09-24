İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.