İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden S.A. idaresindeki 34 VS 273 plakalı cip, Çamlıca gişelerine yaklaşırken C.İ'nin kullandığı 34 GPA 112 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan otomobil, T.E. idaresindeki 16 E 2596 plakalı hafif ticari araca vurdu.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan T.E, Y.E. ile B.İ yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde polislerce güvenlik önlemi alınırken yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.