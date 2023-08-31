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İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' Gözlemlendi

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İstanbul'da gözlemlenen Süper mavi ay, Ay'ın normalden daha parlak ve büyük olduğu bir fenomen olarak kendine hayran bıraktı. Ay'ın ışığı İstanbul Boğazı'na yansıyarak muhteşem bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' kendine hayran bıraktı

İSTANBUL - İstanbul'da gözlemlenen Süper mavi ay kendine hayran bıraktı.

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper mavi Ay" İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. Ay ışığının İstanbul Boğazı'na yansıması ve köprüyle bütünleşmesi görenleri adeta kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Yaşam

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