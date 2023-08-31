İstanbul'da 'Süper Mavi Ay' Gözlemlendi

İstanbul'da gözlemlenen Süper mavi ay, Ay'ın normalden daha parlak ve büyük olduğu bir fenomen olarak kendine hayran bıraktı. Ay'ın ışığı İstanbul Boğazı'na yansıyarak muhteşem bir manzara oluşturdu.