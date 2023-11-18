İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Sağanak Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle metro, metrobüs ve otobüs duraklarına sığınanlar oldu. Trafikte de güçlükler yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı yağmur ve fırtına uyarıların ardından kentte beklenen yağış, gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur, yer yer sağanak şeklinde devam ediyor.

Sağanak nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar metro ile metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle sürücüler de yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentte, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı noktalarında yer yer trafik yavaşladı.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İptallerle ilgili Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi'ne uğraması ile Adalar-Beşiktaş ve Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Yine İDO'nun sabah saatlerindeki bazı seferleri yapılamazken Kadıköy-Bursa arasında saat 11.35, 14.50 ve 18.35'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Ayrıca saat 12.00'deki Kadıköy-Bandırma, Bursa- Kadıköy ve Bursa-Kabataş, saat 15.30'daki Bandırma-Kadıköy, Bursa-Kadıköy, saat 17.15'teki Kabataş-Bursa, saat 10.00'daki Bursa-Kabataş, saat 18.15'teki Kabataş-Bursa, saat 18.30'daki Bursa-Kadıköy ile saat 19.00'daki Kadıköy-Bandırma seferleri de iptal oldu.