İstanbul Bakırköy'de Tır Üst Geçide Çarptı

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir tır, şoförün yüksekliği hesaplayamaması sonucu üst geçide çarptı ve devrildi. Kazada tır sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki tırın şoförü yüksekliği hesaplayamayınca, tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, dorsesindeki konteynırla birlikte devrildi. Araç sürücüsü Cemil K. ve yanındaki Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden, Cemil K. idaresindeki 34 BGV 26 plakalı tır üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ve dorsesindeki konteynır ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.