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İskilip'te Yaya Köprüsünde Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Mutaflar ile Yeni Cami mahallelerini bağlayan İskilip'teki yaya köprüsünün alt kısmında demirdeki deliğe sıkışan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, tekrar özgürlüğüne kavuştu.

İskilip'te yaya köprüsündeki deliğe kafası sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mutaflar ile Yeni Cami mahallelerini bağlayan, Meydan Çayı üzerindeki yaya köprüsünün alt kısmında demirdeki deliğe kedi sıkıştığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine köprüye giden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kedi tekrar salındı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Yaşam

Yeni Cami İtfaiye kedi Yaşam Haberler

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