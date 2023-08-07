İskilip'te Yaya Köprüsünde Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mutaflar ile Yeni Cami mahallelerini bağlayan İskilip'teki yaya köprüsünün alt kısmında demirdeki deliğe sıkışan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi, tekrar özgürlüğüne kavuştu.