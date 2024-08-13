Üye Girişi
Haberler

İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, Haberler.com'un 'Altıyedi' programında toplumsal ve bireysel dengenin önemine değindi. Dr. Güler, insanın, toplum ve birey dengesini kurmanın zorluklarına dikkat çekti. Ayrıca, yetiştirilme tarzı, eğitim sistemi ve medyanın bireylerin başkalarını anlamasını zorlaştırdığına değindi. İnsanın bu dengenin farkına vararak, hem birey olarak hem de toplumun bir parçası olarak nasıl daha iyi olabileceği üzerine düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com Youtube stüdyosunda Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in sunduğu "Altıyedi" programına konuk olan Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, insanın toplumsal ve bireysel dengesini kurmasının zorluklarına dikkat çekti. Dr. Güler, modern insanın, uygarlığını başkalarının iyiliği ile olan ilişkisinden kazandığını belirterek, "Biz birlikte iyiyiz. O iyiyse ben de iyiyim. Birlikte var olabiliriz, birlikte bir şeyler yapabiliriz," dedi.

İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge

Ancak, Dr. Güler'e göre, bu dengeyi kurmak her zaman kolay olmuyor. Yetiştirilme tarzı, eğitim sistemi ve medya gibi dış etkenlerin bireylerin başkalarını anlamasını zorlaştırdığını ifade eden Güler, "Biz kendimizi hiç o halde düşünmediğimizde, daha savurgan ve daha vurdumduymaz olabiliyoruz," şeklinde konuştu. İnsanın, doğası gereği muhtaç bir varlık olduğunu belirten Dr. Güler, "İnsan, birey ve toplum dengesini kurmak zorunda olan ve bence en büyük sınavı bu olan bir varlıktır: 'Ben' ve 'ötekini' konumlandırmak," diyerek bu dengenin önemine vurgu yaptı.

İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge

Bu çerçevede, bireysellik ve toplumsallık arasındaki ilişkinin, birbirini besleyen dinamikler olduğuna değinen Dr. Güler, insanın bu dengenin farkına vararak, hem birey olarak hem de toplumun bir parçası olarak nasıl daha iyi olabileceği üzerine düşünmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Psikoloji Eğitim Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar? Arda Güler hangi takımlardan, ne kadar teklif alıyor? Arda Güler piyasa değeri güncel! YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YKS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? SON DAKİKA: YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama Mehmet Esen kimdir? Mehmet Esen kaç yaşında, nereli? Mehmet Esen'in hayatı ve kariyeri... Bugün hava nasıl olacak? 13 Ağustos hava durumu tahminleri! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Acun Ilıcalı kaç kere evlendi? Acun'un kaç kızı var? Acun Ilıcalı kaç evlilik yaptı? Acun Ilıcalı kaç defa evlendi, kaç çocuğu var? Acun Ilıcalı eski eşleri kim? SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 2. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kiminle oynayacak? Kemankeş 2 nedir? Kemankeş 2 füzesi özellikleri neler? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı? Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kim, ne zaman evleniyor? Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü? Sözcü TV yayın akışı 13 Ağustos canlı izle! Sözcü TV canlı izleme linki! 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ SEZON TARİHİ! ZTK maçları ne zaman başlıyor? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 13 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? 2024 son dakika gelişmesi... AY TUTULMASI 2024: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi? Parçalı ay tutulması hangi tarihte! Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr)
title