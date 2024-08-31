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IĞDIR Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit Oteli Odasında Ölü Bulundu

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IĞDIR Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Akşit'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

IĞDIR Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Malik Akşit (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Merkezdeki bir otelde kalan Malik Akşit'in odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi. Görevli Akşit'i hareketsiz bulunca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Malik Akşit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Birkaç günden beri otelde kaldığı öğrenilen Akşit'in 2 yıl içerisinde mide küçültme ve kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Akşit'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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