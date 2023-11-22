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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde yangın çıktı

22 Kasım 2023 08:24 , Son Güncelleme: 08:26 Yaşam Haberleri Abone Ol

Reyhanlı ilçesine bağlı Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıktığı evde, maddi hasar oluştu.