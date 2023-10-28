Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yangın çıktı

Hassa ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yangın meydana geldi.

Hassa ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, mahalle sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY