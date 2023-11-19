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Hatay'ın Arsuz ilçesinde mesken yangını çıktı

Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bir meskende yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sirayet etmeden söndürdü. Yangının çıktığı meskende, maddi hasar oluştu.