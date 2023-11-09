Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki bir tırın yanmaya başlaması sonucu olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki tır alev alev yandı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 79 EJ 803 plakalı tırın yanmaya başladığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek durumu 112 ekiplerin bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam