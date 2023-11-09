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Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki bir tırın yanmaya başlaması sonucu olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.