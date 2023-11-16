Hatay'da iş makinasıyla zarar verilen bina korna sesiyle yıkıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iş makinasıyla zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, korna sesiyle yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8 katlı bina korna sesiyle yıkıldı...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde iş makinasıyla zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, korna sesiyle yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Girne Mahallesi'nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.