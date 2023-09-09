Gemlik Zeytini Festivali'nde En Kıdemli Zeytinciye Plaket Verildi

Gemlik Zeytini Festivali'nde, uzun yıllardır zeytinliklere emek veren 92 yaşındaki çiftçi Mehmet Benli'ye 'en kıdemli zeytinci' plaketi verildi. Kaymakam Göç, Benli'ye teşekkür etti ve tarımsal üretimin önemini vurguladı.

Gemlik Zeytini Festivali'nde uzun yıllardır zeytinliklere emek veren çiftçiler de unutulmadı. İlçenin Umurbey Mahallesi'nde oturan 92 yaşındaki çiftçi Mehmet Benli'ye 'en kıdemli zeytinci' plaketi verildi.

Umurbey Mahallesi Çarşı Meydanı'nda Gemlik Kaymakamı Hasan Göç tarafından plaketin verildiği sırada duygu dolu anlar yaşanırken, Kaymakam Göç'e Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kaynatma, Belediye Kültür Müdürü Bukle Erman ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Timur Koçak eşlik etti.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, en kıdemli zeytin üreticisi olan Mehmet Benli'den zeytin üretiminin tarihsel süreçte nasıl sürdürüldüğü konusunda bilgi alırken, tarımsal üretimin her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı. Yaklaşık bir asırlık ömrünü zeytinliklere ve üretime adadığı için Benli'ye teşekkür etti.

En kıdemli zeytin üreticisi Mehmet Benli ise ilerleyen yaşına rağmen zeytinliklere gidip bakım yapmaya devam ettiğini belirterek, "Bu ödüle beni layık bulduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

En kıdemli üreticiye plaket verilmesi töreni, Kaymakam Göç'ün Mehmet Benli'ye plaketini vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.