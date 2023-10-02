Eyüpsultan'da dün akşam yokuş çıkarken kayan tır, apartmana çarparak sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler tırı sıkıştığı yerden bir türlü çıkartamadı. Yaklaşık 18 saattir kurtarılamayan tır, apartman sakinlerini de tedirgin etti.

Eyüpsultan'da ara sokakta sıkışan tır 18 saattir kurtarılamıyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'da dün akşam yokuş çıkarken kayan tır, apartmana çarparak sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler tırı sıkıştığı yerden bir türlü çıkartamadı. Yaklaşık 18 saattir kurtarılamayan tır, apartman sakinlerini de tedirgin etti.

Olay dün gece 23.00 sıralarında İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta yaşandı. İnşaat malzemesi yüklü tır sürücü, yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Birden kaymaya başlayan tır, bir apartmana çarparak sıkıştı. Binada ufak çaplı hasara neden olan çarpma, tedirginliğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler duruma hemen müdahale etti, ancak çarpışmanın etkisiyle sokak arasında sıkışan tır bir türlü çıkartılamadı. Kazadan 18 saat geçmesine rağmen bulunduğu yeden çıkartılamayan tır, apartman sakinlerini de tedirgin etti.

Tırın çarptığı bina sakinlerinden Emre kaya "Dün geceden beri mağdur durumdayız. Tır dün gece buradan yukarıya çıkmaya çalışırken geri manevra yapıyor ve binamıza çarpıyor. Klimaları parçalamış durumda. Hatta şuan bile yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor, binamızın kolonlarına zarar veriyor. Çocuklarımızı akşam evde uyutamadık, akrabalarımızda kaldılar. Çaresiz durumdayız yetkili birimleri aradık onlarda geldiler ama onlarda çaresiz kaldılar. Daha sonra vinç ekipleri geldi ama onlarda tırı bulunduğu yerden çekemeyeceklerini ifade ettiler. Şoför sabah tırı anahtarı takılı halde bırakıp gitmiş. Çaresiz bir şekilde burada ölümle burun burunayız. Tırın sahibi olan şirketi aradık hiç biri ilgilenmedi, sözde bugün geleceklerdi, ortada kimse yok" şeklinde konuştu.