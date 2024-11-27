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Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm

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Haberler.com'a konuk olan yazar Elif Çakır, kendi hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Başörtüsü sorununun yaşandığı dönemde üniversiteyi kazandığını ve kayıt yaptırmak için perukla fotoğraf çektirdiğini söyleyen Çakır, "İçeriden ağlayarak çıkanları görünce kayıt yaptırmadım. Kapısından döndüm." dedi.

Yazar Elif Çakır, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Çakır, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜZ ŞEKİLDE YAŞAMAYA KARAR VERDİM"

Sosyal medya hesaplarından başörtülü fotoğraflarını bilerek kaldırmadığını ifade eden Çakır, "Onlar benim geçmişim. Dün örtülüydüm, böyle bir yaşamı tercih ettim. O halimi çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Daha sonra başörtüsüz bir şekilde yaşamaya kadar verdim. Bu da benim tercihim. İnsanların kılık kıyafet üzerinden tartışılmadığı bir Türkiye oluşturursak o gün Türkiye benim için normalleşecek." dedi.

"BELKİ DE 'ELİF' ÖN PLANDA OLDUĞU İÇİN YADIRGANMADI"

Çocuk yaşta kapandığını ancak daha sonrasında örtünmeyi kendisinin tercih ettiğini belirten Çakır, "Çocuk yaşta aile koşullarından etkilenerek bu karara uymuş olabilirim ama bunu sorgulayacak yaşa geldiğimde bundan rahatsız olmadım. Aynaya baktığımda kendimi çok seviyordum. Daha sonra ben hayatıma örtüsüz devam etmek istedim. İkisi de benim. İkisini de çok seviyorum. Aslında çok da yadırganmadı. Belki de 'Elif' daha ön planda olduğu için."

"PERUKLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM AMA ÜNİVERSİTENİN KAPISINDAN DÖNDÜM"

İstanbul Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünü kazandığını ancak başörtüsü nedeniyle kayıt yaptırmadığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"O zamanlar başörtüsü sorunu daha sert bir şekilde kendini göstermeye başlamıştı. O dönemde bazı fotoğrafçıların camında 'perukla fotoğraf çekilir, uygun peruklarımız vardır' yazıları olurdu. Ben de üniversiteye kayıt yaptırmak için Fatih'teki Simge Fotoğrafçısına girdim. Kaküllü bir peruk aldım, çünkü başörtüsünün üzerini kapatması gerekiyor. Daha sonra içeriden ağlayarak çıkanları görünce üniversitenin kapısından geri döndüm. Kayıt yaptırmadım."

Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoturan:

Başını niye açtın o halde samimi değildiniz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sorun başını açması veya örtmesi değil o dönem başörtülülere çok büyük zulüm yapıldı o dönem askerler ve chp halkın büyük bir kesiminin nefretini kazandı Atatürkü devrimlerini laikliği müslüman kesime baskı aracı olarak kullandı yobazlar yalnız müslüman kılığında dolaşmaz hangisini isterse o kılığa girer o dönem laik yobazların ortalıkta dolu dizgin at koşturduğu dönemdi ak parti bunu iyi kullanıp seçimi kazandı o dönem bizi bile kandırdı buna baskıcı chp ve askerler sebep oldu halk cevabı verdi

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Haber Yorumlarıdehide:

Bu sorunu da tabi ki Reisimiz çözdü. kıyafet özgürlüğü diyenler o zaman susuyordu. Tabi ki bu başı açmak da hoş olmamış ama Reis sayesinde özgür bir ülkedeyiz kendi bilir.

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