Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da - Haberler

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Dünyanın en kısa boylu şefi Le Petit Chef, İstanbul'da

DailyMotion.com - Yaşam
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Hikayesi 2015 senesine dayanan ve tabağa minik bir şefin maceralarını yansıtma fikri ile doğan 3D (Üç boyutlu) projeksiyon video mapping teknolojisi bazlı gastronomi deneyimi 'Le Petit Chef', kalıcı olarak İstanbul'da.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Hikayesi 2015 senesine dayanan ve tabağa minik bir şefin maceralarını yansıtma fikri ile doğan 3D (Üç boyutlu) projeksiyon video mapping teknolojisi bazlı gastronomi deneyimi 'Le Petit Chef', kalıcı olarak İstanbul'da.

Sheraton Istanbul City Center'da iki saat süren Le Petit Chef deneyiminde; şef, önce yemek masasında üç boyutlu belirerek misafirlerini selamlıyor ve karşılıyor, ardından yemek menüsünde yer alan yemekleri kendi pişirme macerasıyla sergilerken, her filmin sonunda da reçetesinin nasıl bir yemeğe dönüştüğünü deneyimlemeyi sağlıyor.

DailyMotion.com / Yaşam

Gastronomi, İstanbul, 3d, Yaşam, Haberler

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