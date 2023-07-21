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Dinar'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Yaşam Haberleri

Kınık köyünde A.Ö'ye ait evin avlusunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ev, odunluk ve avludaki traktöre de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev, odunluk ve traktör zarar gördü.

Dinar'da bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kınık köyünde A.Ö'ye ait evin avlusunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler ev, odunluk ve avludaki traktöre de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında ev, odunluk ve traktör zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Kandemir - Yaşam

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