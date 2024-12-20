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Demet Evgar, 3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu'nda çiftçilerle buluştu

Demet Evgar, 3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu'nda çiftçilerle buluştu
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Ünlü oyuncu Demet Evgar, PepsiCo ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu'na katıldı. Evgar, sempozyumda Hataylı çiftçi Didem Esmer ile depremden sonra yaşananları ve Lay's "Ortak Hareket, Yeniden Bereket" Projesi sayesinde nasıl tarıma geri dönüldüğünü anlattı. Evgar, projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ve çiftçilere destek olmanın önemini vurguladı.

Pepsico ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, ünlü oyuncu Demet Evgar'ı ağırladı. Sempozyumun son oturumunda Evgar, Hataylı çiftçi Didem Esmer ile depremden sonra yaşananları ve Lay's "Ortak Hareket, Yeniden Bereket" Projesi sayesinde nasıl tarıma geri dönüldüğünü anlattı.

3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, PepsiCo ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 18 Aralık Çarşamba günü Çırağan Kempinski İstanbul'da gerçekleşti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, "Lay's Ortak Hareket, Yeniden Bereket" Projesi'ne katılan Hataylı çiftçi Didem Esmer ile yaptığı sohbetle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Demet Evgar, proje ve "Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Umudu Yeniden Yeşertmek" oturumunda hissettikleriyle ilgili şunları söyledi: "Dört nesildir çiftçilik yapan bir aileden geliyorum. Tarıma ilgim çok geçmişe dayandığından bu konuya büyük bir ilgim var. Depremin yarattığı tahribatın ardından Hatay'daki çiftçilerimizin yanlarında olmak bizim için bir sorumluluk. Lay's "Ortak Hareket, Yeniden Bereket" Projesi ile çiftçilerimizin yanında olarak her daim onlara güç vermeyi amaçladık ve hala da çalışıyoruz. Projeyle bölgede tarımı yeniden hayata geçirmek, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için birlikte hareket ediliyor. Bu projenin ve sürecin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Son oturumda Hataylı çiftçimiz Didem Esmer ile hem yaşadığı zorlukları hem de çözümleri konuştuk. İnsanlara dokunabilmek, umut olabilmek ve onları destekleyebilmek benim için çok değerli."

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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