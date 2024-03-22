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Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden İsmailağa Cemaati'nde başa kimin geçeceği tartışma konusu olmuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, Ustaosmanoğlu'nun kendisini işaret ettiğini belirtse de istediğini elde edememişti.

"İZİN VERİRLERSE SUSACAĞIM"

Hasan Kılıç başa geçtiği cemaat içerisindeki tartışmalar devam ederken Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Bir video yayınlayarak cemaatin ileri gelenlerine çarşamba akşamına kadar süre veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" şartını sundu.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SOK ÇIKIŞ"

Kaydettiği videoya, "İsmailağa'ya son ihtar!" başlığını ekleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi: "Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30'a kadar bu teklifim kabul görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (5)

Emre Alemdar:

“Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis, bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osmanlı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil, yüz yıla kalmadan, eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Ayrıca, unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır M.Kemal ATATÜRK

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haksız mıyım:

cübbeli gibileri din alimi değil, soytarıdır. prof. caner taslaman, prof mehmet okuyanın eserlerini okumayı tavsiye ederim. islamın güzel ahlakı, aydınlığını, bilime ve akla uygun olarak çok güzel anlatıyorlar

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mehmet:

bilipte söylemeyen dilsiz şeytanmış.

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Baba Can:

Cuppeli eve bir post ser otur niye bu kadar kendinizi uzuyorsun bos ver takma kafana

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albatros :

tarikatler, cemaatler ve bunlara çanak tutan siyasal islam, bu ülkenin beka sorunudur.

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