Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in babası Ünal Dinçer son yolculuğuna uğurlandı
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in babası Ünal Dinçer, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni düzenlendi ve taziyeler kabul edildi.
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in babası Ünal Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçenin tanınmış esnafı ve Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in babası Ünal Dinçer, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Baba Ünal Dinçer'in cenazesi, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Evciler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul etti.
Kaynak: ANKA / Yaşam