Çatalca'da Erguvan Festivali'nde Kedi ve Köpekler 'En Şık Pati' Yarışması Düzenlendi

? Çatalca'da Erguvan Festivali'nin final gününde kedi ve köpekler 'En Şık Pati' yarışması kapsamında podyuma çıktı. Yarışmaya katılan kedi ve köpekler, 'gelin, damat, bekarlığa veda partisi, plaj ve sokak' kombinleri ile podyumda yürüdü.

En Şık Pati Yarışması'nda ipi 12 yaşındaki Yaren Karabatan'ın Treysi isimli köpeği oldu. İkinciliği Nazlı Erbil Luci adlı köpeği, üçüncülüğü ise Ece Karakuş Leydi adlı köpeği ile elde etti. Kedi kategorisinde ise birinciliği Goncagül İşler Fırfır isimli kedisi ile göğüslerken ikinci Kubilay Fırat Çelebioğlu'nun Arwen isimli kedisi, üçüncü ise Esra Bozkurt'un Misty adlı kedisi oldu. Yarışmada dereceye girenlere Çatalca Belediyesi tarafından gram altın ve can dostlar için mama gibi hediyeler dağıtıldı. Festivalin final akşamında ise İbrahim Tatlıses sahne aldı.

'ORMANA ATILAN HAYVANLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner dereceye girenlere ödülleri takdim ederken yaptığı açıklamada, 'Çatalca ilçemiz İstanbul'un en büyük orman alanına sahip. Bu bizleri bir yandan sevindiriyor ancak farklı ilçelerden köpek ve kediler bizim ormanlarımıza bırakılıyor. Ormana bırakılan kedi ve köpekler adeta ölüme terk ediliyor. Bu durum bizleri fazlasıyla üzüyor. Ormana atılan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor. Kulaklarında bulunan küpelerinden hangi ilçelere ait olduğunu da görmekteyiz. Hayvan sahipleri bu canlara kıymasınlar artık' diye konuştu.

SIRA GECELERİ, HALAYLAR VE İBRAHİM TATLISES KONSERİ İLE FİNAL YAPILDI

22'ncisi gerçekleştirilen 'Sevgi kardeşlik' temalı Çatalca Erguvan Festivali'nin finalinde sıra gecesi düzenlendi. Final gününde kapanış konserini İbrahim Tatlıses'in yaptığı gecede Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından İbrahim Tatlıses'e teşekkür çiçeği ve Çatalca yöresine ait ürünlerin yer aldığı bir sepet hediye edildi.