Bolu'da ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Bolu'da İkizler Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda bir ağaç, 9 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bolu'da üzerine ağaç devrilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Düzce il sınırında yer alan İkizler Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda Mustafa İ'nin (41) kestiği ağaç, 9 yaşındaki oğlu Kerim İ'nin üzerine devrildi.
Sağlık ekiplerine haber veren Mustafa İ, ağacın altından çıkardığı çocuğunu aracıyla Abant Milli Parkı yolu üzerindeki Dereceören köyü mevkisine götürdü.
Burada ambulansa alınan Kerim İ, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Zafer Sarı - Yaşam