Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti

Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
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Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
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Fethiye'de çöp konteynerinin yanına çöp atan vatandaşlar, belediyenin yerleştirdiği fotokapan kameralarla tespit edildi. Belediye Başkanı Alim Karaca, görüntüleri paylaşarak cezai işlem başlatıldığını duyurdu ve "Fethiye'mizi kimsenin kirletmeye hakkı yok" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yeni bir uygulama devreye girdi. Çöp konteynerlerinin yanına kadar gelip çöplerini etrafa gelişigüzel atan vatandaşlar, Fethiye Belediyesi tarafından yerleştirilen "fotokapan" kameralarla tespit edildi.

"KİMSENİN BUNA HAKKI YOK"

Belediye Başkanı Alim Karaca, konuyla ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak çöp atma konusunda duyarsız davranan kişilere sert çıktı. Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlçemizin farklı noktalarına konuşlandırdığımız 'FOTOKAPANLAR' ile çöp konteyneri dışına rastgele çöp atan kişileri anlık takip ederek cezai işlem sürecine başlıyoruz. Fethiye hepimizin. Yeryüzü cenneti Fethiye'mizi kimsenin kirletmeye hakkı yok."

NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Görüntülerde, bazı vatandaşların çöp kovasının hemen yanına kadar gelip çöplerini konteynerin içine atmak yerine etrafa saçtığı net şekilde görülüyor. Uygulama, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmayı hedeflerken, kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Fotokapanlar bildiğim kadarıyla hayvanlar için kullanılıyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

birlitresu: çöpü öyle orta yere saçan da o dediğindendir

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