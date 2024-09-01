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Bakan Göktaş, hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Yiğit'i aradı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kemik erimesi hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit'i telefonla arayarak, her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Göktaş, kemik erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini belirten Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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