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Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda uyarıları sonrası yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken Ankara-İstanbul yolunda yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul'a gitmeye çalışan vatandaşlar Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

Ankara- İstanbul yolunda kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurtta soğuk hava ve kar etkili olmaya başladı. Ankara- İstanbul yolu üzerinde yakınlarında şiddetli kar yağışı ve buna bağlı yaşanan kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan vatandaşlar, Bolu Tüneli'ne 10 km kala trafik akışının durması nedeniyle bir süre yolda beklemek zorunda kaldı.

ARAÇLARINDAN İNEREK YOLDA BEKLEDİLER

Kar yağışı nedeniyle yolların buz tuttuğu görüldü. Şiddetli kar yağışı ve yoğun tipinin hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar, trafik akışının durması nedeniyle araçlarından inerek yolda bekledi.

Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Kayyum atanmalı hemen

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Vergilerle vatandaşı yaşayamaz duruma getiren ülke bir yolu kara hazır hale getiremiyor.peki toplanan paralar nereye gidiyor?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıumut mergen:

NERDESIN IMAMOĞLU YOLLAR KAPANMIŞ GERÇI KARA YOLLARI SANA BAĞLI DEĞIL BUNLAR SENDEN BILIR YINE

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

şehir içinde böyle sorun olunca belediyelere veryansın edersiniz, haydi aktroller yazın bakalım kartalkayaya kayak merkezinemi tatile gidiyor hükümet,

Yorum Beğen2
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