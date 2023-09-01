Angela Berzeg, İstanbul'daki evine döndü

ANGELA BERZEG, İSTANBUL'DAKİ EVİNE DÖNDÜ

Korhan Berzeg ile 17 Haziran'da ormanda kaybolan Tina'nın 74 gün sonra geri gelmesi üzerine, 29 Ağustos'ta, İstanbul'dan, Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen Angela Berzeg, bugün, Doberman ırkı Tina adındaki köpeğini de yanına alıp, İstanbul Büyükada'daki evine gitmek için yazlığından ayrıldı. Otomobili arkadaşının kullandığı gözlendi. Kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor.