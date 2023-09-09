Amasya'nın Taşova ilçesinde bedensel engelli genç hayatını kaybetti
Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Talha Murat Öztürk, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesi Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu doğuştan bedensel engelli Talha Murat Öztürk (30), evinde rahatsızlanarak Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze töreninde Başkan Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Öztürk'ün eşi Kevser Öztürk'te tabut başında göz yaşlarına boğuldu. Talha Murat Öztürk'ün cenazesi evinin önünde alınan helalliğin ardın Taşova Merkez Camii'ne getirildi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve aile yakınlarını taziyelerini kabul ettiği cenaze töreni öğle namazını müteakiben kılınan namazın ardından Doğu Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan Vekili Gönül Cebeci, İzmir Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA