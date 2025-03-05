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Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan "Yok artık" diyor

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3 Mart'ta doğum gününü kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyon liralık lüks bir araç satın aldı.

3 Mart'ta yeni yaşını kutlayan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun kendisine aldığı doğum günü hediyesi dudak uçuklattı. Yaklaşık 2 milyon Euro değerindeki lüks araç, Ağaoğlu'nun garajındaki yerini aldı.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

71. YAŞINI KUTLADI

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutladı. Sabah'ın haberine göre; Lüks otomobillere olan düşkünlüğü ile tanınan Ağaoğlu, yeni yaşının şerefine kendisine 1 milyon 900 bin Euro yani yaklaşık 74 milyon Türk Lirası değerinde lüks bir araç hediye etti.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

KRALİYET ARABASI

Ağaoğlu'nun yeni arabası "kraliyet arabası" olarak tanınan bir markaya ait... Ağaoğlu, kendine söz konusu markanın SUV modelinden satın aldı. İş insanının garajında aynı markaya ait başka araçlar da bulunuyor.

Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HABER DEGERI 50 X SIFIR .

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

zaten en iyisinden bi sürü araban var. yaşın 70 i geçmiş. biraz fakir fukaraya yardım etseniz keşke. ediyorsanız bilmem ama bill gates, mirasının büyük kısmını yardım derneklerine, bilim kuruluşlarına bıraktı hayattayken. çocuklarına da onları hayatı boyunca yetecek milyar dolarlar bıraktı zaten. sen de şu mübarek ramazanda ver 70 milyonu garibana, 70 insanın yüzü gülsün bence

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

En sonunda ateşten bir arabaya bindirecekler seni Alicim…

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu iflas etti falan deniliyordu? bu savurganlığa ceza gelmesi lazım. Vergiyi kökleyin.

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Haber Yorumlarıerco erco:

Areastirsalar 5 kurus vergi vermezdir

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

allah hayır etmesin......

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

halk yoksulluk içindeyken ülkeyi bir avuç yandaş yiyip bitirip kemiriyor bazı mütaassıp hocaların kerimeleri milyonlarca lira değerindeki lüks çakarlı jeepleriyle yollarda trafik kurallarına uymadan iki ters bir düz fink atıyorlar Allahhın onlara bahşettiği cenneti vergi vermeden öte tarafa gitmeden burada yaşıyorlar

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