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Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu. Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı ve öğrenciler şiir okudu. Akyakalılar gurur ve sevinçle kurtuluşlarını kutladı.