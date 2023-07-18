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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

A.S. (67) idaresindeki 21 ABK 739 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Çobançeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.S. (70) ve O.S. (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kandemir - Yaşam

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