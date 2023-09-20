Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun için veda programı düzenlendi

Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun'un Adıyaman Vali Yardımcılığına atanması nedeniyle düzenlenen veda programında, Uzun görev süresi boyunca çözüm bekleyen sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti ve kendisine yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti. Programa, yeni atanan Kaymakam Erkan Minuz, belediye başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.