Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun için veda programı düzenlendi
Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun'un Adıyaman Vali Yardımcılığına atanması nedeniyle düzenlenen veda programında, Uzun görev süresi boyunca çözüm bekleyen sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti ve kendisine yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti. Programa, yeni atanan Kaymakam Erkan Minuz, belediye başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Adıyaman Vali Yardımcılığına atanan Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun onuruna veda programı düzenlendi.
Orta Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yapan Uzun, görev süresi içinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, kendisinden yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.
Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ise yeri görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Uzun'a plaket sundu.
Programa Orta Kaymakamlığına atanan Erkan Minuz, belde belediye başkanları, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kaymakamlık personeli katıldı.