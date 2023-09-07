Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik sayaç okuma görevlisi akıma kapılarak yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak Köyünde elektrik sayaç okuma görevlisi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde evlerin elektrik sayaçlarını okumak isteyen elektrik dağıtım şirketine ait görevli Nevzat A., akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılarak yaralanan Nevzat A'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nevzat A., Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN