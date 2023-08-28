Adıyaman'da İş Yerinde Tüp Patlaması: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. Tavuk döner işletmecisi olduğu öğrenilen işyerinin mutfağında patlama meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olay esnasında yaralanan Zeynep D., Yusuf D., Nidanur İ. ve Şura İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın çevrede büyük bir paniğe neden olurken, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyük bir faciadan dönüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN