Adapazarı'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Patlama ve Yangın

Adapazarı ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Adapazarı ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.30 sıralarında patlama meydana geldi. Kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu meydana gelen patlama sonrası fabrikada küçük çaplı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında, can kaybı olmazken fabrikada hasar meydana geldi.